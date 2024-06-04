В городе-спутнике Курской АЭС объявили ракетную опасность

Врио курского губернатора Смирнов: в Курчатове объявлена ракетная опасность

В городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове объявлена ракетная опасность. Об этом предупредил врио губернатора Курской области Алексей Смернов в Telegram-канале.

Глава приграничного региона призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, если они находятся дома. Если же опасность застала человека на улице, нужно зайти в ближайшее здание или укрытие.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.