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12:56, 4 июня 2024Россия

В городе-спутнике Курской АЭС объявили ракетную опасность

Врио курского губернатора Смирнов: в Курчатове объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове объявлена ракетная опасность. Об этом предупредил врио губернатора Курской области Алексей Смернов в Telegram-канале.

Глава приграничного региона призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, если они находятся дома. Если же опасность застала человека на улице, нужно зайти в ближайшее здание или укрытие.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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