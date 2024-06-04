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15:09, 4 июня 2024Экономика

Оксана Самойлова рассказала о «нефтяной скважине» в продажах

Оксана Самойлова посоветовала снимать короткие ролики для продвижения бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Для продвижения своей продукции в социальных сетях бизнесу стоит использовать формат видео Reels — короткие развлекательные ролики в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Такой совет предпринимателям на форуме COM.E ON Forum 2024 от Ozon дала супруга рэпера Джигана, владелица косметического бренда Sammy Beauty Оксана Самойлова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Если в 2021-2023 годы главным способом получения трафика было обращение к крупным блогерам, сейчас необходимость покупки у них рекламы снизилась, дала понять Самойлова. Генерировать просмотры компаниям и брендам теперь помогают короткие видео в социальных сетях. На американском рынке огромное количество компаний выросло из соцсетей, добавила выступающая.

«Думаю, каждый из вас натыкался на "рилсы" с распаковками товаров с Ozon. Люди снимают их для себя, чтобы получать подписчиков. Таких UGC-креаторов сейчас тысячи. Соцсети сами продвигают такие видео. Это огромная нефтяная скважина для каждого продавца», — рассказала она.

По словам бизнесвумен, люди устали от формата Stories, но лояльно относятся к Reels. При этом важно, чтобы визуал был качественным. «Если вы будете снимать на камеру домофона, это не залетит», — пошутила предпринимательница.

Ранее Самойлова назвала распространенную ошибку блогеров. Они зря выстраивают свою жизнь вокруг соцсетей, убеждена блогерша. В списке ее собственных приоритетов такие платформы стоят на последнем месте.

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      Лилиана Набиуллина
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