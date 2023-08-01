60-летняя звезда сериалов отказалась делать пластику и раскрыла секрет молодости

60-летняя актриса Ванесса Уильямс отказалась делать пластические операции

Американская актриса Ванесса Уильямс рассказала о своем отношении к пластическим операциям и контурной пластике филлерами. Ее слова цитирует издание New York Post.

60-летняя звезда сериалов «Отчаянные домохозяйки» и «Клуб первых жен» заявила о неготовности прибегнуть к хирургическому вмешательству или инъекциям филлеров ради сохранения красоты. Свое решение она объяснила опасениями, что подобные процедуры слишком изменят ее внешность. «Пластика будет единственным, что я, вероятно, отложила бы на последний момент, поскольку я не хочу выглядеть другим человеком», — подчеркнула Уильямс.

При этом актриса честно признается, что регулярно делает инъекции ботокса для разглаживания морщин и готова попробовать любые неинвазивные косметологические процедуры, например, аппаратные методики. Кроме того, по словам Уильямс, она в последние годы старается тщательно следить за здоровьем, правильно питается и занимается спортом. Своим главным секретом молодости она называет занятия кикбоксингом дважды в неделю, силовые тренировки и любовь к жизни.

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