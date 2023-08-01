Мария Захарова сравнила Украину и Польшу с овцой и волком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подозрениях Киева, что западная часть украинских территорий может утонуть в польских объятиях. Она сравнила Украину и Польшу с овцой и волком в своем Telegram-канале.

«Знаете, это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. (…) На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не все ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», — прокомментировала она вызов посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого в МИД республики.

1 августа польского дипломата вызвали в украинское внешнеполитическое ведомство из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Как сообщалось, послу было озвучено, что такие утверждения не соответствуют действительности и являются недопустимыми.

