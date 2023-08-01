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18:32, 1 августа 2023Экономика

В мире стали тратить меньше времени на работу

ActivTrak: средняя продолжительность рабочего дня в мире снизилась на 37 минут

Фото: Claudia Morales / Reuters

По итогам второго квартала 2023 года в мире в среднем стали тратить на работу на 37 минут меньше, показатель продолжительности рабочего дня упал с более чем 10,5 часа до 10 часов. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов аналитической компании ActivTrak.

В ходе исследования было проанализировано в общей сложности 38 миллионов часов, отработанных более чем 134 тысячами сотрудников 911 компаний по всему миру в таких отраслях, как финансовые услуги, здравоохранение, страхование и профессиональные услуги.

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Сокращение продолжительности затронуло лишь заключительную часть рабочего дня. Этот фактор повлиял на улучшение психологического самочувствия большинства сотрудников. Это было обусловлено во многом тем, что вместе с продолжительностью снизился и объем чрезмерных нагрузок — число испытывающих усталость и стресс работников сократилось на 13 процентов в годовом выражении.

Однако, несмотря на положительную динамику, общая доля перегруженных работой сотрудников компаний по всему миру по-прежнему остается на высоком уровне и составляет 28 процентов. В то же время производительность труда с учетом сокращения продолжительности рабочего дня осталась на прежнем уровне — количество продуктивных часов в день за последний год не изменилось и составило в среднем 7,2 часа.

Несмотря на общемировой тренд снижения продолжительности рабочей недели, в России этот показатель по итогам первого квартала 2023 года, напротив, рекордно вырос и составил в среднем 38 часов 30 минут на одного сотрудника. Для сравнения: за аналогичный период 2022-го планка была на уровне 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов. При этом самый низкий показатель был зафиксирован во втором квартале 2020 года — 31 час 37 минут.

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    Анатолий Акулов
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