США призвали перестать финансировать лаборатории Китая и России

Конгресс решил запретить властям США спонсировать лаборатории Китая и России

Конгресс решил запретить властям США спонсировать лаборатории Китая и России. Об этом сообщает Fox News.

Сенатор Джони Эрнст из Айовы хочет, чтобы Конгресс прекратил финансирование экспериментов на животных в Уханьской лаборатории и 27 других лабораториях в Китае. Депутаты Конгресса представили двухпалатный законопроект, направленный на предотвращение использования федеральных средств на исследования с участием позвоночных животных в странах, которые федеральное правительство относит к «иностранным противниками».

«Мы успешно прекратили финансирование американскими налогоплательщиками китайского Уханьского института и российских лабораторий — на данный момент. Закон AFAR гарантирует, что ни пенни не будет потрачено на субсидирование безумных и опасных экспериментов, таких как размещение кошек на беговой дорожке или усиление коронавирусов летучих мышей в России и Китае когда-либо снова», — заявил политик.

В марте директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что существует две основные версии об источнике коронавирусной инфекции COVID-19 — это ее естественное происхождение и утечка из лаборатории.

«В разведывательном сообществе есть полный консенсус, что вспышка не была вызвана биологическим оружием или генной инженерией», — отметила Хэйнс. При этом пока нет согласия, откуда началась пандемия. Хэйнс указывает, что Китай не сотрудничал с США в полной мере, что затрудняет выявление истинных причин распространения инфекции.