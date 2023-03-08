Разведка США сообщила о двух основных версиях происхождения COVID-19

Разведка США рассматривает версии о природном происхождении COVID и утечки из лаборатории

Национальная разведка США считает, что существует две основные версии об источнике коронавирусной инфекции COVID-19 — это ее естественное происхождение и утечка из лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора разведки Эврил Хэйнс.

По ее словам, для выяснения того, начал ли новый коронавирус распространяться после передачи возбудителя от животного человеку или вследствие утечки из лаборатории, необходима помощь Китая. При этом специалисты не считают, что коронавирус мог быть получен искусственным путем, и он, скорее всего, эволюционировал в природной среде.

«В разведывательном сообществе есть полный консенсус, что вспышка не была вызвана биологическим оружием или генной инженерией», — отметила Хэйнс. При этом пока нет согласия, откуда началась пандемия. Хэйнс указывает, что Китай не сотрудничал с США в полной мере, что затрудняет выявление истинных причин распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что версию о происхождении вируса в одной из лабораторий КНР выдвинуло Минэнерго США. При этом разведка США рассматривает и версию происхождения COVID-19 естественным путем. Китай отвергает версию о лабораторном происхождении инфекции. Эксперты ВОЗ сообщили, что им не предоставили доступ к данным и отчетам, на основании которых власти сделали вывод о происхождении коронавируса из китайской лаборатории.