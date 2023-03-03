США не предоставили ВОЗ отчеты о происхождении COVID-19 в лаборатории КНР

ВОЗ: США не предоставили доступ к отчетам о происхождении COVID-19 в лаборатории КНР

США до сих пор не предоставили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доступ к данным и отчетам, на основании которых власти сделали вывод о происхождении коронавируса из китайской лаборатории. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, цитату приводит РИА Новости.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также подчеркнул, что не отказывается от идеи раскрыть происхождение инфекции. «Я хочу четко заявить, что ВОЗ не отказывается от планов по выявлению происхождения пандемии COVID-19», — подчеркнул он.

Версию о происхождении вируса в одной из лабораторий КНР выдвинуло Минэнерго США. При этом разведка США рассматривает и версию происхождения COVID-19 естественным путем. Китай отвергает версию о лабораторном происхождении инфекции. Представитель МИД КНР Мао Нин призвала американские власти прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения COVID-19.