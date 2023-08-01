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23:09, 1 августа 2023Бывший СССР

На Украине предложили ужесточить ответственность за русскоязычные песни

Рада зарегистрировала проект о штрафах за песни на русском в общественных местах

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

На Украине предложили ужесточить ответственность и ввести штрафы за русскоязычные песни в общественных местах, соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

С инициативой обратились 15 депутатов из большинства фракций. Предлагается ввести штраф в размере от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов за использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов русскоязычных музыкальных продуктов, и от 1000 до 1500 — за повторное нарушение.

В пояснительной записке отмечается, что ужесточение ответственности позволит повлиять не хозяйственные субъекты в сфере торговли, общепита и услуг, которые не соблюдают ограничения в сфере поддержки отечественного музыкального контента.

Ранее в Киеве запретили слушать песни и читать книги на русском языке в публичных местах, а также публично использовать другие русскоязычные культурные продукты.

В октябре 2022 года по всей Украине запретили воспроизводить песни российских исполнителей в общественном транспорте, а также на телевидении и радио. Запрет также коснулся концертов российских исполнителей.

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    Марина Совина
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