Ценам на продовольствие в мире предрекли рост

Аналитик Асафов предрек рост цен на продовольствие в мире

Цены на продовольствие в мире будут расти вне зависимости от зерновой сделки, несмотря на периодические перепроизводства и сложности с утилизацией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Стоимость производства, обработки, логистических процессов, связанных с продовольствием, будет расти и не понизится никогда. Еда будет дорожать, несмотря на то, что иногда наблюдаются перепроизводства, сложности с утилизацией. Есть мировой тренд к удорожанию», — сказал аналитик.

Он заметил, что во многом биржевые котировки, которые влияют на цены, являются объектами манипуляций. Влияние зерновой сделки на стоимость зерна в мире не так велико, хотя ее прекращение, безусловно, вносит определенный вклад.

«Есть некоторое выпадение объемов зерна, связанное со специальной военной операцией, с украинским кризисом. Конечно, это приводит к удорожанию, но цены и так растут. Также есть трудности с выращиванием в ряде регионов из-за отсутствия российских удобрений, это тоже повлияет на рынок. Стоимость обработки тоже поднимут. Но считать, что из-за зерновой сделки напрямую вырастут цены, будет не очень справедливым упрощением», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что во Франции заявили о росте цен из-за прекращения зерновой сделки, а также о «неясности» среди французских производителей зерна.

Зерновая сделка, заключенная 22 июля 2022 года, продлевалась несколько раз после подписания. Она была прекращена 17 июля по инициативе России.

