Звук взрыва под Москвой из-за атаки беспилотника сняли на видео

В сети появились кадры со звуком взрыва в Одинцово из-за атаки беспилотников

В сети появились кадры со звуком взрыва в Одинцово Московской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен звук, похожий на взрыв, затем слышатся его отголоски.

1 августа Москву снова атаковали дроны. Как уточнили в Минобороны, два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити». До официальных сообщений об атаке дронов жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны в Одинцово и Наро-Фоминске.

Из-за атаки дронов временно закрыли московский аэропорт Внуково на прилет и вылет, самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Территорию возле башни, где нашли осколки сбитого беспилотника, оценила полиция.