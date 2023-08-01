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07:29, 1 августа 2023Россия

Звук взрыва под Москвой из-за атаки беспилотника сняли на видео

В сети появились кадры со звуком взрыва в Одинцово из-за атаки беспилотников

В сети появились кадры со звуком взрыва в Одинцово Московской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен звук, похожий на взрыв, затем слышатся его отголоски.

1 августа Москву снова атаковали дроны. Как уточнили в Минобороны, два аппарата уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити». До официальных сообщений об атаке дронов жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны в Одинцово и Наро-Фоминске.

Из-за атаки дронов временно закрыли московский аэропорт Внуково на прилет и вылет, самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Территорию возле башни, где нашли осколки сбитого беспилотника, оценила полиция.

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    Анастасия Шейкина
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