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17:14, 2 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала готовившего подрыв здания силовиков в Армавире

ФСБ задержала готовившего взрыв здания правоохранительных органов в Армавире

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва здания правоохранительных органов в Армавире. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Краснодарскому краю.

У задержанного в ходе обыска дома изъято самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

27 июля сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили теракт, который готовила украинская разведка на корабле Черноморского флота с использованием высокоточного оружия. Задержан российский военнослужащий, давший признательные показания.

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    Любовь Ширижик
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