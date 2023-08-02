ФСБ задержала готовившего подрыв здания силовиков в Армавире

ФСБ задержала готовившего взрыв здания правоохранительных органов в Армавире

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва здания правоохранительных органов в Армавире. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Краснодарскому краю.

У задержанного в ходе обыска дома изъято самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

27 июля сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили теракт, который готовила украинская разведка на корабле Черноморского флота с использованием высокоточного оружия. Задержан российский военнослужащий, давший признательные показания.