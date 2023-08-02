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18:34, 2 августа 2023Среда обитания

На столицу Китая обрушились сильнейшие за 140 лет ливни

CNBC: прошедшие в Пекине дожди оказались сильнейшими с 1891 года

Фото: Thomas Peter / Reuters

В столице Китая Пекине с субботы 29 июля по среду 2 августа выпало 744,8 миллиметра осадков — максимум с 1891 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные метеорологического бюро столицы.

Сильнейшие за 140 лет дожди начались в Китае после прихода тайфуна «Доксури», который сначала обрушился на юг страны, а затем перешел на ее север. Помимо Пекина, сильные ливни прошли в Северном Китае и на территориях вдоль рек Хуанхэ и Хуайхэ.

Из-за непогоды была нарушена работа 275 автобусных маршрутов. Кроме того, была приостановлена работа железнодорожного транспорта в пригороде столицы.

К 1 августа в Пекине эвакуировали 127 тысяч человек из-за вызванного дождями наводнения, пострадали из-за непогоды более 44,6 тысячи человек. В столице КНР 31 июля ввели наивысший, красный уровень погодной опасности, который отменили 2 августа.

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    Мария Черкасова
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