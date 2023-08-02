Назван возможный преемник фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Politico: преемником фон дер Ляйен на посту главы ЕК может стать Тьерри Бретон

Преемником Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии (ЕК) может стать Тьерри Бретон, нынешний еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, среди прочего отвечающий за поставки снарядов Украине. Возможного преемника называет издание Politico.

Авторы материала указывают, что Бретон «накопил огромную власть в здании Еврокомиссии», наложив свой отпечаток на множество задач, включая поставки артиллерийских снарядов Украине, распространение вакцин против COVID-19 и регулирование цифровых технологий в Евросоюзе (ЕС).

«Теперь Бретон, похоже, готов получить еще большее влияние, поскольку его главный соперник в ЕК, более экономически либеральный датчанин Маргрете Вестагер присматривается к новой роли во главе Европейского инвестиционного банка», — пишет издание. Неназванный старший советник по политическим вопросам в ЕК заявил Politico, что Бретон хочет получить эту работу и это «становится все более очевидным с каждым днем».

Несмотря на то что более вероятным исходом остается продление полномочий фон дер Ляйен в 2024 году, растущая неопределенность в отношении ее намерений открывает возможности для других претендентов, включая Бретона, добавляют авторы.

В июне Бретон заявлял, что страны Евросоюза готовятся к тому, что конфликт на Украине может затянуться на много лет. Кроме того, в феврале он отметился тем, что поручил сотрудникам ЕК удалить видеосервис TikTok со своих служебных телефонов, а также с личных устройств из-за возможности утечки секретных данных.