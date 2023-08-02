Стало известно об отказе одного из лидеров БРИКС приехать на саммит

Reuters: премьер Индии Моди не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Один из лидеров стран БРИКС — премьер Индии Нарендра Моди — вряд ли поедет на саммит объединения в ЮАР, но может поучаствовать в нем дистанционно. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности не раскрываются, как и причины, по которым Моди решил не присутствовать на встрече. Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Президент России Владимир Путин также не поедет на встречу БРИКС в ЮАР, где ему грозит «арест» по ордеру Международного уголовного суда (МУС). 17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» президента России и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей».