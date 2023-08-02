Информация об ужесточении дресс-кода учителям в Мариуполе не подтвердилась

Информация о новых правилах дресс-кода учителям в Мариуполе не подтвердилась

Информация об ужесточении дресс-кода учителям в Мариуполе не подтвердилась.

Экс-советника проукраинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко в своем Telegram-канале заявил, что учителя с 1 сентября будут обязаны носить одежду строго регламентированного цвета, иметь унифицированные прически и не пользоваться косметикой. Андрющенко не ссылается на конкретные источники и не поясняет происхождение информации о новых правилах дресс-кода для учителей Мариуполя.

В официальных каналах Управления образования администрации города Мариуполя нет информации о том, что в школах Мариуполя вводится строгий дресс-код для учителей. Сообщения о новых правилах распространил экс-советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который неоднократно тиражировал недостоверную информацию о Мариуполе. Украинские СМИ, которые распространили аналогичную информацию, также ссылались исключительно на слова Андрющенко.

В действительности в России, и в Мариуполе в том числе, нет строгих требований к внешнему виду учителей. Существуют нормы профессиональной этики, регламентированные Приказом ФБУ НЦПИ при Министерстве юстиции. Все остальные требования к одежде, прическе, обуви и макияжу работников школ, как и любых других учреждений и частных предприятий, определяет их руководства.

Кроме того, власти Мариуполя официально вводили дресс-код для учителей в 2012 году, когда Петр Андрющенко занимал пост советника мэра, однако тогда он не критиковал новый регламент внешнего вида учителей. В 2012 году о новых правилах официально сообщало городское Управление образования со ссылкой на документ «О соблюдении норм и стандартов деловой этики работниками учебно-воспитательных учреждений».

Информация о том, что учителя в школах Мариуполя с 1 сентября будут обязаны носить одежду строго регламентированного цвета, иметь унифицированные прически и не пользоваться косметикой, широко распространилась в украинских СМИ. В российском сегменте СМИ и соцсетей сообщений о введении строго дресс-кода для учителей Мариуполя не появлялось.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»