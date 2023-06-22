Реконструкцию вокзала Мариуполя попытались выдать за снос

Сообщения о сносе железнодорожного вокзала Мариуполя оказались недостоверными

Сообщения о том, что российские власти демонтируют железнодорожный вокзал Мариуполя, оказались недостоверными.

Экс-советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографию якобы сноса железнодорожного вокзала Мариуполя. Он заявил, что вокзал больше не узнать, полным ходом идет снос здания.

На самом деле чиновник попытался выдать за демонтаж реконструкцию здания и его территории. Власти Мариуполя планируют построить на этом месте современный транспортный терминал. «В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории — будем что-то сносить из частного сектора», — сообщил еще в феврале первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников.

Станция Мариуполь находится недалеко от завода «Азовсталь». В ходе отступления украинских войск на территорию комбината железнодорожный вокзал вместе с прилегающей инфраструктурой был значительно поврежден. В мае 2022 года силами МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в районе ж/д вокзала прошли мероприятия по разминированию территории.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в июне заявлял, что восстановление вокзала начато. «У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет. Сегодня уже осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом — как военных грузов, так и гражданских. Идет восстановление вокзала в Мариуполе», — сказал он.

Как, в свою очередь, сообщает Минтранс ДНР, в работах по реконструкции железнодорожного вокзала Мариуполя занято девяносто человек. Завершить работы планируется во втором квартале 2024 года.

Информация о сносе вокзала не получила распространения в российских СМИ, сообщалось только о планах по реконструкции (1,2,3). В частности, об этом написали KP.RU, «Прайм», «Новости Севастополя».

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