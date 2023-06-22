Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:59, 22 июня 2023Интернет и СМИ

Реконструкцию вокзала Мариуполя попытались выдать за снос

Сообщения о сносе железнодорожного вокзала Мариуполя оказались недостоверными

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Сообщения о том, что российские власти демонтируют железнодорожный вокзал Мариуполя, оказались недостоверными.

Экс-советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографию якобы сноса железнодорожного вокзала Мариуполя. Он заявил, что вокзал больше не узнать, полным ходом идет снос здания.

На самом деле чиновник попытался выдать за демонтаж реконструкцию здания и его территории. Власти Мариуполя планируют построить на этом месте современный транспортный терминал. «В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории — будем что-то сносить из частного сектора», — сообщил еще в феврале первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников.

Станция Мариуполь находится недалеко от завода «Азовсталь». В ходе отступления украинских войск на территорию комбината железнодорожный вокзал вместе с прилегающей инфраструктурой был значительно поврежден. В мае 2022 года силами МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в районе ж/д вокзала прошли мероприятия по разминированию территории.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в июне заявлял, что восстановление вокзала начато. «У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет. Сегодня уже осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом — как военных грузов, так и гражданских. Идет восстановление вокзала в Мариуполе», — сказал он.

Как, в свою очередь, сообщает Минтранс ДНР, в работах по реконструкции железнодорожного вокзала Мариуполя занято девяносто человек. Завершить работы планируется во втором квартале 2024 года.

Информация о сносе вокзала не получила распространения в российских СМИ, сообщалось только о планах по реконструкции (1,2,3). В частности, об этом написали KP.RU, «Прайм», «Новости Севастополя».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился
    Россиянина осудили на 13 лет за склонение подростков к руфингу и зацепингу
    WWF России изменилась после признания нежелательной
    В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД в Подмосковье
    Поставку новых российских самолетов перенесли из-за проблем с двигателем
    МИД предостерег США от непоправимой ошибки на Украине
    Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском
    Диетолог дала россиянам совет насчет употребления шаурмы
    В МОК заявили о намерении лишить IBA права проведения турниров
    Супруга Кевина Костнера потребовала многомиллионные алименты на фоне развода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.