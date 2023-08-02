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15:25, 2 августа 2023Мир

В Польше назвали действия Киева наглостью и игрой с огнем

В Польше назвали игрой с огнем вызов посла страны в МИД Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Reuters

Вызов польского посла в МИД Украины является игрой с огнем. Возмущение действиями Киева на своей странице в Twitter выразил генсек правящей партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский.

«Вызов посла Польши в МИД Украины (единственного, кто остался в Киеве, когда другие разбежались) — это игра с огнем», — написал политик, добавив, что «врага Украина должна искать на востоке».

По словам Соболевского, вызов посла 1 августа, в годовщину Варшавского восстания против нацистской Германии, был «особой наглостью, которая не может остаться без ответа».

Ранее посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Пшидач заявил, что Украине стоило ценить роль, которую Польша сыграла для республики в последнее время.

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    Глеб Бажуткин
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