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08:33, 2 августа 2023Россия

Российский тренер в шутку связал веревкой 15-летнего подростка в летнем лагере

Amur Mash: на Камчатке тренер в шутку связал и ударил подростка в летнем лагере

В Камчатском крае тренер в шутку связал и ударил 15-летнего подростка в летнем лагере «Металлург». Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, юноша вместе со сверстниками веселился перед отбоем. В их комнату вошел 27-летний инструктор по физической подготовке и беспричинно ударил школьника по голове и обмотал его веревкой.

После случившегося в учреждении организовали проверку. По ее результатам тренер лишился работы из-за нарушения трудовой дисциплины.

Ранее сообщалось, что в Енисейске Красноярского края тренер по гимнастике на занятии ударила шестилетнюю девочку. Мать дошкольницы написала заявление в полицию. Она разъяснила, что инцидент произошел после проведенных подряд двух тренировок. Красноярские правоохранители провели проверку, после чего составили на тренера административный протокол.

До этого в поезде МоскваВоркута женщина разозлилась на шумящих детей и избила бутылкой их тренера по карате.

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    Анна Щербакова
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