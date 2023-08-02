В России прокомментировали акции протеста в порту Батуми

Вице-президент АТА: нельзя говорить о запрете россиянам приезжать в Грузию

Оценено влияние антироссийских акций протеста в Грузии на отечественный туризм. По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, которые приводит сайт телеканала «360», нельзя говорить о каком-либо запрете россиянам приезжать в Грузию.

«Грузия ждет российских туристов. То, что мы видели 27 и 31 июля — вот эти выходки 40-50 человек, — грузинский народ уже осудил. Более того, участников этих акций арестовала грузинская полиция», — прокомментировал Мкртчян антироссийские акции в порту Батуми из-за захода в него лайнера Astoria Grande с россиянами на борту.

Вице-президент АТА добавил, что администрация круиза поспешила отменить заход лайнера в Батуми, но, по его словам, нужно было продолжать осуществлять поездки в Грузию.

«Мне сегодня звонили из Батуми, для них очень важны такие крупные суда. Мы дали работу сотням людей в батумском морском порту и тем, кто кормится рядом с ним, — экскурсоводам, водителям, рестораторам», — пояснил он.

Мкртчян также отметил, что август — самый лучший месяц для отдыха на море в районе Батуми, а в сентябре там тоже тепло и комфортно. Перспективы развития российского туризма в Грузии он назвал «самыми радужными».

Ранее в Грузии раскритиковали слова посла США в Тбилиси Келли Дегнан о российских туристах. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что «мнение горстки оппозиционеров» не имеет никакой связи с отношением грузинского народа к прибытию в страну российских туристов.