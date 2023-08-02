Подпольщики сообщили об уничтожении баз иностранных наемников под Одессой

Координатор подполья: в Одесской области уничтожили базы иностранных наемников

Российские ракетные удары уничтожили расположения иностранных наемников, базы для ремонта украинских военных катеров, а также нефтебазу. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Со ссылкой на свои источники в городе он сообщил, что в Измаиле Одесской области ракетным ударом удалось поразить нефтебазу, которая горела несколько часов. Также удалось поразить базу технического обслуживания флота, где ремонтировались суда, в том числе военные украинские катера.

«Было попадание в здание морского вокзала — по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего румынские», — добавил он.

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в Измаиле. Также оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщало о повреждении элеватора и зернохранилища в Одесской области.