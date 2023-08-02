Педиатр назвал преимущества грудного вскармливания ребенка

Педиатр Османов: грудное молоко способствует формированию интеллекта ребенка

Грудное молоко является уникальным и единственным правильным продуктом для питания малыша в первые месяцы жизни, сообщил главный внештатный детский специалист по педиатрии и детской нефрологии Депздрава Москвы Исмаил Османов. О преимуществах этого типа кормления он рассказал «Ленте.ру».

По словам специалиста, грудное молоко максимально полно удовлетворяет потребности ребенка на любом этапе раннего возраста, включая недоношенных младенцев. Его состав меняется в зависимости от потребностей растущего организма. Кроме того, компоненты грудного молока легко перевариваются и усваиваются организмом ребенка, поскольку оно уже содержит пищеварительные ферменты, помогающие расщеплять питательные вещества.

«Грудное молоко содержит огромное количество иммунных факторов, которые обеспечивают защиту от инфекций. Оно содержит десятки видов полезных бактерий, которые помогают формировать защиту кишечника, содержит гормоны и факторы роста, регулирующие обмен веществ и защищающие человека от болезней обмена на протяжении всей жизни», — поделился врач.

Также грудное молоко способствует формированию интеллекта Исмаил Османов педиатр

Османов также обратил внимание на то, что грудное вскармливание способствует:

• Снижению смертности детей до двух лет (по сравнению с теми, кто не находился на грудном вскармливании от 0 до 6 месяцев);

• Снижению риска синдрома внезапной детской смерти;

• Снижению заболеваемости детей до 2-х лет острыми кишечными инфекциями, респираторными инфекциями, отитами, бронхиальной астмой, риска развития неправильного прикуса.

Помимо этого, в долгосрочной перспективе грудное вскармливание способствует снижению распространенности среди детей избыточной массы тела, ожирения, сахарного диабета 2-го типа, лейкозов. Среди матерей — рака молочной железы и яичников.

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