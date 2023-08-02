Кадыров отреагировал на награждение его матери Путиным в Кремле

Кадыров выразил признательность за награждение его матери орденом «Знак Почета»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил признательность за награждение его матери. Об этом он написал в Telegram.

2 августа президент России Владимир Путин наградил орденом «Знак Почета» главу регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырову — мать нынешнего главы республики. Церемония прошла в Кремле.

«Я очень признателен нашему национальному лидеру за высокую оценку гуманитарной миссии Фонда», — написал Кадыров. Возглавляемый его матерью фонд не только оказывает помощь нуждающимся жителям региона, но и отправляет помощь жителям новых российских субъектов, подчеркнул глава Чечни.

В июне дочь Кадырова Хутмат была награждена орденом имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что дочь главы Чечни является всесторонне образованной и эрудированной девушкой, которая «добивается высоких результатов, демонстрируя глубокое понимание ситуации и профессионализм».