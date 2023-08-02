Путин наградил мать Кадырова

Президент Путин наградил орденом «Знак Почета» мать главы Чечни Аймани Кадырову

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Знак Почета» главу регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырову. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поводом для вручения награды матери главы Чечни стала ее активная общественная деятельность.

Аймани Кадырова руководит фондом в республике, который регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям новых регионов России.

У матери чеченского главы уже есть десять наград, среди которых Орден Дружбы от Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени юмористу Владимиру Винокуру, а также орден «За заслуги перед Отечеством» II степени лидеру эсеров Сергею Миронову.

В июле сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назначил вице-премьером правительства республики своего зятя Висхана Мацуева.