Кадыров назначил вице-премьером правительства Чечни своего зятя

Глава Чечни Кадыров назначил вице-премьером правительства республики зятя Мацуева

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил вице-премьером правительства республики — министром сельского хозяйства Висхана Мацуева, который руководил в регионе ведомством, занимающимся имущественными и земельными отношениями. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Мацуев приходится Кадырову зятем. Он женат на его дочери Айшат Кадыровой. Последняя занимает в Чечне пост министра культуры.

До прихода в политику Мацуев работал начальником отделения по организации заграничных паспортов миграционного управления Чечни. Позже он возглавил управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России по Чечне.

В июне депутат Госдумы Адам Делимханов рассказал, что дочь главы Чечни 20-летняя Хутмат получила орден имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Он отметил, что Хутмат Кадырова является всесторонне образованной и эрудированной девушкой, которая «добивается высоких результатов, демонстрируя глубокое понимание ситуации и профессионализм».