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13:25, 2 августа 2023Экономика

Песков поддержал позицию правительства по выходу из МВФ

Песков назвал позицию правительства по отказу от выхода из МВФ аргументированной

Фото: Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency / Reuters

Решение правительства России отказаться от прекращения участия страны в Международном валютном фонде (МВФ) является обоснованным. Об этом заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он поддержал позицию кабмина, назвав ее «весьма аргументированной». «Поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением», — добавил Песков.

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Правительство России выступило против внесенного 25 июля на рассмотрение Госдумы законопроекта фракции КПРФ о выходе России из МВФ. В нем предлагалось признать утратившим силу постановление Верховного совета страны «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития».

25 июля МВФ пересмотрел свой апрельский прогноз по темпам роста российской экономики. Согласно новой оценке, ВВП страны к концу декабря увеличится на 1,5 процента вместо ожидавшихся 0,7 процента. На изменение предыдущего прогноза повлияли несколько факторов. Среди ключевых — высокие показатели в розничной торговле, строительном секторе и промышленном производстве на российском рынке по итогам первой половины года.

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