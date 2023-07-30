Правительство выступило против выхода России из МВФ

Правительство России не поддержало идею КПРФ о выходе страны из МВФ

Правительство России выступило против предложенной КПРФ идеи о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую базу данных.

Фракция КПРФ внесла соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы 25 июля. В нем предлагается признать утратившим силу постановление Верховного совета страны «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития».

Помимо этого, авторы проекта предложили денонсировать протокол о вступлении России в члены МВФ, Международной ассоциации развития, а также Международного банка реконструкции и развития. Этот документ был подписан в Вашингтоне в 1992 году.

В отзыве на законопроект члены правительства отметили, что подобные решения несут риски для России. «Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например, Пуле условных валютных резервов стран БРИКС», — считают в кабмине.

Там также отметили, что Группа Всемирного банка совместно с МВФ по-прежнему являются крупнейшими экспертными площадками, на которых Москва может представлять свою позицию. В связи с этим кабмин отказался поддерживать законопроект КПРФ.

Ранее сообщалось, что МВФ улучшил прогноз по экономике России. Эксперты ожидают, что к концу декабря ВВП страны вырастет на 1,5 процента — ранее речь шла о 0,7 процента.