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17:57, 2 августа 2023Экономика

Кондиционерам и посудомойкам в России спрогнозировали подорожание

Бытовая техника в России подорожает из-за повышения таможенных пошлин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Установление пошлин на ввоз кондиционеров, посудомоечных машин и другой бытовой техники в Россию приведет к росту цен и сокращению объемов поставок. Об этом заявили представители ретейла, их слова приводит РИА Новости.

Правительство России предложило Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) повысить ставки таможенных пошлин на ввоз бытовой электроники в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас на кондиционеры и сплит-системы, вентиляторы и бытовые посудомоечные машины действует нулевая ставка, по данным «Коммерсанта», ее предлагают увеличить до трех-десяти процентов. Меру объяснили наличием в России «собственных производственных возможностей».

Представители дистрибьютора Merlion заявили, что любое ограничение конкуренции либо повышение пошлин зачастую приводит к удорожанию продукции. Рынок адаптируется под нововведения, но объем ввоза снизится, поделился прогнозом директор по продукту Starwind (торговая марка Merlion) Александр Галкин.

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Повышение ввозных пошлин — вынужденная мера для развития производства на территории России, заявил директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Строев. Незначительный рост цен — небольшая плата за новые рабочие места, приток инвестиций и рост промышленного производства, заявил он.

Ранее в России решили поднять налог на вина из «недружественных стран» почти в полтора раза — с 12,5 до 20 процентов. В Минэкономразвития уточнили, что повышенный сбор коснется продукции стоимостью не менее 1,5 доллара за литр. Такие «контрсанкции» приведут к подорожанию всех импортных напитков почти вдвое, предупредил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. После того как бутылка импортного напитка вырастет в цене с 450 до 800 рублей, за ним подтянется и российское вино.

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    Вячеслав Агапов
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