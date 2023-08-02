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13:54, 2 августа 2023Ценности

Успенская заявила о попытке хирурга Хайдарова купить ее молчание

Успенская заявила, что Хайдаров пытался извиниться за клевету с помощью подарков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Любовь Успенская рассказала о просьбе звездного хирурга Тимура Хайдарова не подавать на него в суд после неудачной операции. Соответствующая информация появилась на странице издания Super.ru во «ВКонтакте».

69-летняя знаменитость рассказала, что впервые врач оклеветал ее на одной из телевизионных программ. По ее словам, он заявил в эфире, что артистка пришла к нему с плохими анализами. «Это неправда. Окей, даже если поверят. Но если у меня плохие анализы, какое ты тогда имел право делать мне операцию?» — возмутилась она.

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После этого Успенская захотела подать в суд на Хайдарова за нанесение морального и физического вреда. Однако спустя некоторое время хирург пытался извиниться перед ней с помощью подарков и оказания помощи ее дочери Татьяне Плаксиной. Артистка, в свою очередь, не приняла попытки примирения. «Хайдаров нанес ущерб мне и моей репутации. И он, по-видимому, испугался и передал моему директору деньги — как бы чтобы закрыть мне рот. Но, в общем-то, я не собиралась его раскрывать, просто была в шоке. (...). Ну то есть пытался меня купить», — заключила собеседница издания.

Ранее Успенская раскрыла причину отказа судиться со звездным хирургом Хайдаровым. Так, несмотря на осложнения после пластики, врач обещал ей, что ее состояние вскоре улучшится. Кроме того, исполнительница отметила, что в то время переживала тяжелый период. Тогда ее дочь Татьяна Плаксина проходила длительную реабилитацию после падения с велосипеда. На фоне случившегося у девушки появились проблемы с наркотиками, и развилась депрессия.

В июле певица Слава рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле. Позже сам Хайдаров заявил, что причину произошедшего он раскрывать не будет, поскольку его не волнует хейт в интернете.

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    Карина Черных
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