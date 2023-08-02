Китаист заявил о подрыве США перспектив мирного решения тайваньской проблемы

Китаист Ломанов: США подрывают перспективы мирного решения тайваньской проблемы

В перспективе недели, месяца или года поставки американского вооружения Тайваню не приведут к серьезным последствиям, однако существует долгосрочный риск подобных действий со стороны США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь. На эти цели должны пойти до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи острову.

Американцы уже давно поставляют оружие Тайваню, и одна эта поставка не разрушает баланс сил — в военном отношении материковый Китай все равно будет сильнее, заметил Ломанов. «Но это разрушение политического баланса и подрыв долгосрочных перспектив мирного урегулирования тайваньской проблемы», — подчеркнул он.

Контекст

В прошлые годы военные поставки США не имели бы такого значительного политического контекста и воспринимались бы жителями острова как что-то само собой разумеющееся. Но сейчас это происходит накануне выборов, на фоне событий, которые развернулись в Европе в феврале прошлого года, и военной истерии на Тайване, обратил внимание собеседник «Ленты.ру».

Таким образом Вашингтон поддерживает правящую Демократическую прогрессивную партию (ДПП) на предстоящих на Тайване выборах и уменьшает шансы на победу Гоминьдана, уверен эксперт. А идея мирного взаимодействия в рамках бренда «одного Китая» возможна только при Гоминьдане, подчеркнул китаист.

«Игра с огнем»

По его словам, если тайваньская партия власти останется на третий срок, это гарантированно убедит Китай в том, что никакие мирные разговоры о воссоединении уже невозможны. Таким образом, используя Тайвань как инструмент для решения задачи сдерживания КНР, американцы могут принести его в жертву в перспективе нынешнего десятилетия, полагает Ломанов.

«Поскольку понятно, что если американцы спровоцируют вооруженный конфликт вокруг Тайваня, это ослабит и мировые позиции Китая, и нанесет урон китайской экономике, военная операция вокруг Тайваня будет очень серьезным испытанием для китайского общества. Американцы надеются, что это будет дестабилизация, которая приведет к падению власти Компартии», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Поэтому существует долгосрочный риск этих поставок. Это некое звено, сами по себе эти поставки ничего не решают, но то, что делают американцы на протяжении последних двух лет… Очевидно, что они продолжат себя вести подобным образом, усиливая напряжение, наращивая тайваньский военный потенциал, и не факт, что на каком-то этапе эта игра с огнем не сорвется в полномасштабный региональный конфликт Александр Ломанов китаист

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин Планы заявила, что планы администрации Джо Байдена по перевооружению Тайваня нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также разрушают отношения между Пекином и Вашингтоном.