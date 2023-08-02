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14:39, 2 августа 2023Мир

МИД Китая ответил на планы США перевооружить Тайвань

МИД КНР: планы США по перевооружению Тайваня подрывают суверенитет Китая

Фото: Ann Wang / Reuters

Планы администрации президента США Джо Байдена по перевооружению Тайваня нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также разрушают отношения между Пекином и Вашингтоном. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводятся на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Поставки Соединенными Штатами оружия Тайваню серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, разрушают китайско-американские отношения», — ответила на планы Вашингтона она.

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Дипломат также добавила, что «никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать государственный суверенитет».

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь. Американский лидер поручил администрации выделить до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи острову.

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    Глеб Бажуткин
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