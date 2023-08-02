Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:23, 2 августа 2023Россия

Песков прокомментировал возможное место встречи Путина и Эрдогана

Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана может быть не Турция
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное место встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, на данный момент место встречи обговаривается и «это не обязательно Турция». Он также напомнил слова президента о том, что в настоящее время он «должен быть в стране». «Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты, но еще раз повторяю, по дипканалам это все будет согласовываться», — добавил он.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились определить место и время встречи.

До этого президенты обсудили в телефонном разговоре украинский конфликт. Эрдоган призвал избегать шагов, которые могут привести к его эскалации.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы евро и доллара рекордно выросли. Почему падает рубль и что будет с курсом валют дальше?

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

    В Польше заявили об угрозе со стороны Украины

    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Роскомнадзор прокомментировал информацию о возможном запрете iPhone в России

    Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Эрдоганом передачи «азовцев»

    Песков допустил возвращение России к зерновой сделке

    В Кремле предрекли рост напряжения между Польшей и Украиной

    Любительский клуб выбил профессиональный из розыгрыша Кубка России по футболу

    Песков прокомментировал возможное место встречи Путина и Эрдогана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости