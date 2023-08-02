Песков прокомментировал возможное место встречи Путина и Эрдогана

Песков заявил, что местом встречи Путина и Эрдогана может быть не Турция

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное место встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, на данный момент место встречи обговаривается и «это не обязательно Турция». Он также напомнил слова президента о том, что в настоящее время он «должен быть в стране». «Поэтому ему тяжело сейчас осуществлять какие-то визиты, но еще раз повторяю, по дипканалам это все будет согласовываться», — добавил он.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились определить место и время встречи.

До этого президенты обсудили в телефонном разговоре украинский конфликт. Эрдоган призвал избегать шагов, которые могут привести к его эскалации.