Путин обратился к десантникам

Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

Президент Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, в истории Вооруженных сил России отметились многие поколения военнослужащих из «легендарной крылатой пехоты», которые всегда достойно выполняли свой долг и были верны присяге. Он подчеркнул, что сегодня эти традиции продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции (СВО). «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — заявил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат стоять на страже национальные интересов России.

Ранее Путин, оценивая ход СВО, заявил, что российские войска «ведут себя героически». Он отметил, что на некоторых участках они переходят в наступление неожиданно для Вооруженных сил Украины, занимая наиболее выгодные позиции.