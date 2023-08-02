Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 2 августа 2023Мир

В США раскритиковали экс-сенатора за слова о России

Бывший офицер Риттер раскритиковал экс-сенатора США за отрицание ядерной угрозы

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в Twitter раскритиковал бывшего члена палаты представителей Адама Кинзингера за слова о России и отрицание ядерной угрозы.

Экс-сенатор ранее прокомментировал заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что в случае потери территорий при наступлении Вооруженных сил Украины при поддержке НАТО государству пришлось бы применить ядерное оружие. Американский политик заявил, что «ядерная угроза становится скучной», и это «никто не купится».

«Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь», — подчеркнул Риттер.

Он заявил, что возможностью избежать ядерного армагеддона является контроль вооружений, однако американские политики лишь поощряют войны.

Ранее профессор Джозеф Сиракуза назвал катастрофическую ошибку президента Джо Байдена в отношении российского коллеги Владимира Путина. По его мнению, таковой является недооценка ядерного потенциала России и решимости применить его в случае необходимости.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Сговор против прав и вмешательство в официальные процедуры: Трампу предъявили четыре новых обвинения

    В США раскритиковали экс-сенатора за слова о России

    Движение по Крымскому мосту приостановили

    Умер композитор Александр Колкер

    Россиянам рассказали о важности планирования секса в длительных отношениях

    В России сократилось производство автомобилей

    Спецпрокурор США заявил о намерении добиваться быстрого суда над Трампом

    В Британии заявили о загнавших Запад в ловушку санкциях против России

    В США рассказали о сообщниках Трампа

    Захарова прокомментировала предъявление Трампу новых обвинений в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости