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07:23, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении Путина

Sky News: ошибкой Байдена в отношении Путина является недооценка ядерного потенциала РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Профессор Джозеф Сиракуза в статье для Sky News назвал катастрофическую ошибку президента Джо Байдена в отношении российского коллеги Владимира Путина. По его мнению, таковой является недооценка ядерного потенциала России и решимости применить его в случае необходимости.

Автор материала отметил, что слова американского лидера не соответствуют действительности. Он обратил внимание на его недавнее заявление о том, что реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия нет.

Сиракуза подчеркнул, что на Украине проходят «красные линии» для России, которые нарушает НАТО. Исходящая от политики Североатлатнического альянса опасность, которую Москва рассматривает очень серьезно, не позволяет недооценивать риски ядерного конфликта.

«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», — заявил профессор, добавив, что конфронтацию между Россией и США может смягчить военное поражение Украины.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом втягивает Штаты в третью мировую войну.

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    Марина Совина
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