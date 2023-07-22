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22:08, 22 июля 2023Мир

Трамп раскритиковал идею вступления Украины в НАТО

Экс-президент США Трамп назвал безумием думать о приеме Украины в НАТО
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что думать о приеме Украины в НАТО — безумие. Своим мнением политик поделился в ходе видеообращения, пишет РИА Новости.

«Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время, полнейшее безумие», — подчеркнул он.

По словам Трампа, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом втягивает Штаты в третью мировую войну. Как отметил политик, на данный момент американские власти некомпетентны. По мнению Дональда Трампа, администрация не должна рисковать развязыванием войны с Россией или Китаем.

16 июля экс-президент США заявил, что у него хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным, в отличие от Джо Байдена. Глава Белого дома, по мнению политика, «не способен вести дела с мировыми лидерами».

Кроме того, ранее Трамп пообещал закончить украинский конфликт за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. 45-й президент США также заявил, что нашел бы аргументы, чтобы Владимир Путин сел за стол переговоров.

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    Марина Совина
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