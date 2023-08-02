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04:31, 2 августа 2023Наука и техника

Найдено новое натуральное средство против старения и рака

Aging Cell: натуральное вещество рутин оказалось эффективным против старения

Фото: Bogdanhoda / Shutterstock / Fotodom

Команда ученых из Шанхайского института питания и здоровья Академии наук Китая нашла новое натуральное средство против клеточного старения. Также оказалось, что вещество способно усилить эффективность химиотерапии при борьбе с раком. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Известно, что накопление стареющих клеток у пожилых людей связано с увеличением частоты возрастных патологий, которые способствуют ухудшению здоровья. Последние открытия привели к разработке препаратов-сенолитиков, избирательно разрушающих стареющие клетки, а также сеноморфических лекарств, блокирующих связанные со старением секреторные фенотипы клеток. Однако все еще существует недостаточное количество антивозрастных безопасных препаратов.

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Теперь специалисты провели крупномасштабный скрининг библиотеки природных лекарственных средств, чтобы выявить новых кандидатов для сеноморфных препаратов. Особое внимание исследователей привлекло вещество рутин — низкомолекулярный фитохимический компонент, который содержится во множестве растений.

Оно обладает способностью воздействовать на стареющие клетки, снижая экспрессию SASP. Механизм его работы позволяет эффективно контролировать воспаление во внеклеточном пространстве, вызванное стареющими клетками, которое приводит к заболеванию и обострению многих возрастных состояний. Вместе с тем удалось выявить, что рутин может помочь усилить действие химиотерапии.

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    Елена Апазиди
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