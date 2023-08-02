Верховный суд России оставил в силе приговор журналисту Сафронову

Верховный суд России оставил в силе 22-летний приговор журналисту Сафронову

Верховный суд России оставил в силе 22-летний приговор экс-советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту Ивану Сафронову по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме из-за секретности.

Сафронов категорически настаивает на своей невиновности. После оглашения приговора 5 сентября он заявил, что в суде ему предлагали признать вину и тогда он мог получить «лет 12». Однако Сафронов отказался.

По данным ФСБ, журналист с 2015-го по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.