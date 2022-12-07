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17:35, 7 декабря 2022Силовые структуры

Советнику главы «Роскосмоса» Сафронову оставили в силе приговор за госизмену

Суд признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову по делу о госизмене

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор в виде 22 лет лишения свободы советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту Ивану Сафронову по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор вступил в законную силу, после чего осужденный должен быть этапирован к месту отбывания наказания.

Сафронов категорически настаивает на своей невиновности. После оглашения приговора 5 сентября он заявил, что в суде ему предлагали признать вину и тогда он мог получить лет 12. Однако Сафронов отказался.

«Вообще, конечно, 22 года "строгача" мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают», — написал он в письме журналистке Арине Бородиной. Ему дали самое суровое наказание по сравнению с аналогичными делами в российской практике.

«Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т.д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придется — факт. Но я готов», — отметил Сафронов.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

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Любовь Ширижик
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