Осужденный на 22 года за госизмену Сафронов прокомментировал свой приговор

Осужденный на 22 года Сафронов прокомментировал приговор словами «маньяки меньше получают»

Осужденный на 22 года строгого режима советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов прокомментировал свой приговор по делу о госизмене. Его слова в понедельник, 26 сентября, цитирует «Коммерсантъ».

«Да мне в суде предложили вину признать и получить лет 12, а я даже там отказался это делать. Посадили меня. А дальше-то что?! Вообще, конечно, 22 года "строгача" мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают», — рассказал Сафронов в письме журналистке Арине Бородиной.

Он добавил, что ему льстит, что его совесть «оценили так высоко». По словам Сафронова, его адвокаты уже подали апелляционную жалобу.

«Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т.д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придется — факт. Но я готов», — отметил советник главы Роскосмоса.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.