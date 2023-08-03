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01:20, 3 августа 2023Россия

В лагерях Анапы усилят безопасность после нападения педофила на детей

Власти Анапы усилят безопасность в лагерях после нападения педофила на детей

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В детских лагерях и здравницах Анапы усилят меры безопасности в связи с нападением педофила на школьниц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мэр Анапы Василий Швец поручил провести внеплановые проверки детских лагерей, пригрозив, что в случае выявления нарушений их деятельность может быть приостановлена. «Чрезвычайная ситуация, которая произошла в "Счастливом детстве", не должна повториться», — подчеркнул он.

Градоначальник распорядился в течение двух недель занести в систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол» все пляжи детских здравниц, пообещав расторгнуть договор с объектами, не успевшими выполнить требование в срок. «Проверки соответствия детских здравниц требованиям антитеррористической безопасности продолжатся на постоянной основе», — добавили в пресс-службе.

Во вторник, 1 августа, был задержан 49-летний педофил, надругавшийся над школьницами в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. От его действий пострадали четыре девочки в возрасте от 10 до 12 лет. В связи со случившемся прокуратура потребовала закрыть лагерь.

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    Марина Совина
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