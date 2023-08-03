«Известия»: аптека в Москве продавала украденные из больниц лекарства

Дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, которые закупались государством для больниц с 2021 по 2023 год, нашли в продаже в одной из московских аптек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лекарства предназначались для семи крупных медучреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми. Однако они оказались в аптеке на Дегунинской улице по ценам вдвое-втрое ниже рыночных. Реклама и информация об их наличии размещалась в интернете.

Сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в рамках контрольной закупки приобрели несколько упаковок, которые им продали без рецепта. Покупку отследили по федеральной системе мониторинга движения лекарственных препаратов — оказалось, что лекарство еще два года назад поступило в городскую больницу Сестрорецка под Санкт-Петербургом, а позднее было якобы выдано пациенту. «Препарат не мог законным способом оказаться во вторичном обороте в аптеке. Это значит, что он был попросту украден», — заявил источник.

Общая сумма всех изъятых лекарств по цене, за которую их продавала аптека, составила более 700 тысяч рублей. При этом более чем на 95 процентах упаковок была повреждена маркировка, чтобы затруднить проверку препарата через приложение «Честный знак». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве и приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

Ранее терапевт Артем Меринов назвал активированный уголь бесполезным препаратом. Также бесполезным средством он назвал зеленку. Кроме того, гомеопатические препараты, нередко встречающиеся в аптечках, нельзя считать полноценными лекарствами, заявил он.

