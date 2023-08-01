Врач назвал имеющиеся в каждой аптечке бесполезные лекарства

Врач Артем Меринов назвал активированный уголь и зеленку неэффективными

Терапевт и главный врач клиники «Детокс» Артем Меринов назвал активированный уголь бесполезным препаратом. Эти и другие неэффективные лекарства, имеющиеся в каждой аптечке, он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

«Аптечка большинства россиян похожа на ящик Пандоры, — заявил врач. — Помимо необходимых лекарств, в ней часто встречаются так называемые "фуфломицины"».

Первым бесполезным средством Меринов назвал зеленку. При этом ее спиртовая основа сушит кожу и даже может стать причиной ожога. Также не стоит ей мазать прыщи или кожную сыпь, так как это может причинить вред.

Активированный уголь кажется надежным и проверенным средством от отравления. Но выводя из организма необходимые ферменты, активированный уголь подавляет полезную микрофлору. Впоследствии в кишечнике развивается воспалительный процесс, и мы получаем дисбактериоз

Артем Меринов терапевт

По словам Меринова, гомеопатические препараты, нередко встречающиеся в аптечках, нельзя считать полноценными лекарствами. «Мы, врачи, считаем, что гомеопатия сродни магии, — объяснил он. — Даже сами гомеопаты не всегда понимают, как работают их средства. Поражает и то, сколько болезней пытаются вылечить с помощью препаратов с недоказанной эффективностью».

Врач добавил, что во многих аптечках можно найти противовирусные препараты, с помощью которых пытаются избавиться от множества болезней. Однако, по его словам, разные вирусы состоят из разных белков, что затрудняет создание единого препарата от всех ОРВИ. «К тому же, большинство исследований или показывают их неэффективность, или полученные данные сложно интерпретировать как пользу», — подвел итог Меринов.

Ранее терапевт Артем Меринов назвал способы отличить аллергию от других болезней. По его словам, чтобы избежать путаницы, следует обращать внимание на сезонность и близость к аллергенам.