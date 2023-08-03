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20:11, 3 августа 2023Ценности

Розовые гробы в стиле Барби стали популярны у клиентов ритуальных агентств

Розовые гробы стали популярны в Латинской Америке благодаря фильму «Барби»

Кадр: New York Post

Розовые гробы, изготовленные в стиле куклы Барби, стали популярны у клиентов салонов ритуальных услуг. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на Jam Press.

Указывается, что агентства в Мексике, Сальвадоре и других странах Латинской Америки начали производить подобные изделия, руководствуясь успехом фильма режиссера Греты Гервиг «Барби». Кинолента послужила причиной возвращения в моду указанного оттенка и зарождения стиля Barbiecore, вдохновленного дизайном кукол производства американской компании Mattel.

Владельцы погребальных сервисов отметили высокий спрос на данную продукцию. «Мы захотели наладить производство розовых гробов, поскольку это стало трендом и люди обращались к нам. Из 40 человек, которые интересовались ими, мы уже заключили контракт по меньшей мере с десятью», — рассказал хозяин бюро Alpha and Omega Айзек Вильегас из Ауачапана.

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Среди рекламных лозунгов компаний встречаются такие: «Чтобы ты могла отдыхать как Барби» и «Это напоминание, что наши истории заслуживают того, чтобы их не забывали и отмечали красочно и ярко».

В феврале 2022 года откровенная реклама российского агентства Horonim.ru подверглась критике в социальных сетях. На размещенных кадрах видно, что модели в нижнем белье позируют рядом с гробами, которые представлены в ассортименте. Одну из манекенщиц запечатлели лежащей на гробу в кружевном комплекте и туфлях на высоком каблуке.

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    Алина Гостева
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