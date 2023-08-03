Джиджи Хадид раскрыла подробности лечения сестры Беллы от тяжелой болезни

Джиджи Хадид заявила, что ее сестра Белла завершила лечение от болезни Лайма

Американская модель Джиджи Хадид сообщила, что ее младшая сестра Белла закончила курс лечения болезни Лайма. Подробности знаменитость раскрыла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет издание People.

28-летняя Джиджи Хадид поделилась с подписчиками архивной фотографией, на которой запечатлена с сестрой на одном из модных показов. Под снимком знаменитость заявила, что Белла наконец завершила тяжелое, длительное и интенсивное лечение болезни Лайма.

Джиджи Хадид призналась, что очень гордится Беллой и рада ее выздоровлению. Также знаменитость добавила, что не может дождаться возращения сестры на подиум, «когда она почувствует, что готова к этому».

Болезнь Лайма характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем. О своем диагнозе Белла Хадид рассказала еще в 2016 году. Тогда же она отметила, что это заболевание трудно совмещать с работой моделью.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид была вынуждена взять отпуск. Причиной перерыва в карьере близкие к модели источники называли обострение болезни Лайма.