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20:54, 3 августа 2023Наука и техника

Найдены наиболее уязвимые перед лучевой терапией раковые клетки

Ученые РУДН: опухоли в голове и шее наиболее уязвимы перед нейтронным излучением

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Медики Российского университета дружбы народов (РУДН) изучили биологические эффекты от облучения различными ионизирующими частицами в опухолевых клетках органов головы и шеи человека. Ученые доказали, что сильнее всего их разрушает нейтронное излучение. С результатами исследования специалистов ознакомилась «Лента.ру».

Важность исследования

По данным Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году в мире выявили более 19 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. 10 миллионов человек не выжили. Если тенденция сохранится, в 2040 году количество выявленных онкозаболеваний возрастет до 30,4 миллиона, а число летальных исходов превысит 16 миллионов в год.

От 50 до 70 процентов пациентов с диагностированными опухолевыми заболеваниями в процессе лечения проходят лучевую терапию. Важно начать терапию тогда, когда опухолевые клетки возможно максимально повредить. Точность попадания в терапевтическое окно зависит в том числе от выбранного источника облучения и тактики разделения доз.

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Что выяснили ученые

Ученые РУДН совместно с коллегами из НМИЦ радиологии начали масштабный научный проект. Они намерены изучить биологическую эффективность ионизирующих частиц, которые чаще других используются для лучевой терапии. Раньше такая научная задача была фактически невыполнимой в первую очередь из-за того, что исследователи не могли получить доступ к нескольким источникам облучения одновременно.

Совместная работа коллективов НИИ молекулярной и клеточной медицины РУДН и Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба дала первые научные результаты. Специалисты заметили, что, когда ионизирующие частицы воздействуют на клетки опухолей органов головы и шеи, эффект лечения зависит от дозы. Источники частиц — гамма-терапевтический комплекс, комплекс протонной терапии, нейтронный генератор и электронный ускоритель.

Специалисты использовали как низкие (1 и 2 Грея), так и высокие дозы облучения (до 15 Грей). Ученые наблюдали за динамикой результатов от суток до пяти дней после воздействия на клетки.

Анализ показал, что ответ опухолевых клеток зависит от типа ионизирующих частиц, которые отличаются такой физической характеристикой, как линейная передача энергии. Сильнее всего опухолевые клетки разрушаются при воздействии нейтронного облучения

Лечение онкобольных

В соответствии с целями национального проекта «Наука и университеты» результаты позволят создать технологический задел, чтобы повысить эффективность лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний человека. Первые систематизированные результаты, которые фундаментально значимы для науки, появятся в течение ближайших двух лет. Однако чтобы изменить тактику облучения пациентов с опухолями органов головы и шеи, может потребоваться больше времени.

Проект реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, в соответствии с целями национального проекта «Наука и университета» при поддержке Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Ранее врач предупредила о риске развития рака из-за недосыпа.

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    Варвара Кошечкина
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