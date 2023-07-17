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00:29, 17 июля 2023Наука и техника

Врач предупредила о риске развития рака из-за недосыпа

Врач Шашкова: регулярный недосып грозит человеку развитием онкологии и ожирения

Фото: Ute Grabowsky / photothek.net via / Global Look Press

Врач-терапевт Ольга Шашкова рассказала, что постоянный сон по пять часов в сутки способен запустить в организме необратимые процессы, которые могут вызвать возникновение тяжелых болезней. В частности, регулярный недосып грозит человеку развитием онкологии и ожирения, предупредила медик в беседе с «Известиями».

«Если человек систематически не высыпается, то на фоне нарушения циркадных ритмов в организме запустится каскад реакций, приводящих к расстройствам сна, а затем к ожирению, и, как следствие, развитию сахарного диабета и онкологии», — отметила специалист.

Шашкова подчеркнула, что на фоне хронического недосыпа могут возникнуть серьезные последствия, которые связаны с нарушением энергетического обмена и метаболизма в целом.

«Все это может привести к перееданию, ожирению, развитию сахарного диабета второго типа, хроническому стрессу, гипертонической болезни, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям менструального цикла», — также объяснила терапевт.

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Хронический недосып очень часто отображается на психике, эмоциональном состоянии и работоспособности человека. Такие люди, как правило, вспыльчивы, плаксивы и невнимательны.

«Можно ли на выходных "доспать" то, что "не доспал" в течение недели? Да, конечно, если это разовая ситуация. Но если это входит в образ жизни, систематическую привычку, то начинают развиваться патологические процессы», — резюмировала медик.

Ранее эксперт Максим Рыжов заявил, что недосып, как и излишний сон, негативно влияет на здоровье и работоспособность. По его словам, хронический недосып влечет за собой ослабление иммунитета и набор лишнего веса, он также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Избыточный сон тоже имеет негативное влияние на организм. Он способен вызвать депрессию и часто становится ее симптомом. Кроме того, от долгого сна у многих возникают головные боли, резюмировал эксперт.

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    Марина Совина
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