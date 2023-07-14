Эксперт предупредил о вреде излишнего сна

Эксперт Максим Рыжов рассказал о влиянии сна на здоровье и работоспособность

Недосып, как и излишний сон, негативно влияет на здоровье и работоспособность, предупредил эксперт маркетплейса «Сон.ру» Максим Рыжов. О вреде нарушения режима сна он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Исследователи Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) установили, что невысыпающиеся сотрудники менее продуктивны, чем те, кто спит достаточно, при этом зарплату они получают в полном объеме. В результате работодатели теряют на зарплатах таким работникам до 3,5 триллиона рублей в год.

Рыжов объяснил, почему люди, которые по какой-то причине спят мало или слишком чутко, хуже работают. По его словам, хронический недосып влечет за собой ослабление иммунитета и набор лишнего веса, он также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Недостаток сна оказывает влияние на когнитивные функции мозга: у человека начинаются проблемы с памятью и концентрацией, он становится более эмоциональным и склонным к депрессии. Такие проблемы не могут не отражаться на профессиональной деятельности.

Недосып негативно сказывается и на внешности. У человека, который недостаточно спит, появляется тусклый цвет лица, темные круги под глазами, проявляется преждевременное старение кожи. Невыспавшегося человека легко вычислить в толпе, так как он кажется менее привлекательным на фоне отдохнувших людей Максим Рыжов эксперт

По словам Рыжова, избыточный сон тоже имеет негативное влияние на организм. Как и недосып, он способен вызвать депрессию и часто становится ее симптомом. Кроме того, от долгого сна у многих возникают головные боли.

«В идеале ночной отдых должен длиться от семи до девяти часов. Проследите, чтобы вам было комфортно спать и ничего не мешало засыпанию, — рекомендует эксперт. — Подушка должна быть удобной, а матрас хорошо поддерживать спину. Если видимых причин для дискомфорта нет, а со сном возникают проблемы, то необходимо обратиться к врачу».

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