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09:42, 30 мая 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о способах избавиться от храпа

Оториноларинголог Анатолий Айларов: чтобы избавиться от храпа, надо найти его причину

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Пожилые и полные люди чаще остальных страдают от храпа, рассказал оториноларинголог Анатолий Айларов. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил способы перестать храпеть.

В первую очередь, по его словам, надо найти причину храпа. «Храп — это симптом сужения просвета дыхательных путей. Поэтому нужно диагностировать причину его развития, чтобы знать, от чего лечиться», — объяснил Айларов. Он добавил, что причин для храпа может быть много: лишний вес, курение и употребление алкогольных напитков, изменения анатомии лицевого скелета, ротоглотки и внутриносовых структур, острые и хронические заболевания носа и горла, пожилой и старческий возраст, дефицит отдыха и общая усталость организма. И, если с некоторыми причинами появления храпа можно справиться самостоятельно (похудеть, отказаться от вредных привычек), то в других случаях понадобится помощь врачей.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что искривление носовой перегородки, полипы полости носа, увеличенные небные миндалины, удлиненный небный язычок — это лишь немногое, что может обнаружить оториноларинголог. Эти заболевания можно лечить как хирургически (исправление перегородки носа), с помощью полипотомии (удаление полипов), тонзиллэктомии (удаление небных миндалин), так и с помощью консервативной терапии.

Стоматолог и челюстно-лицевой хирург помогут выявить аномалии строения зубов и челюстей. Случается, что недостаточно сформированная нижняя челюсть смещается назад и уменьшает передне-задний размер глотки. Эти причины возникновения храпа также можно устранить

Анатолий Айларовоториноларинголог
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Врач предупредил, что иногда храп — это не только неприятный для окружающих звук. Он также может свидетельствовать о синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС). При этом состоянии происходит периодическое спадение верхних дыхательных путей на уровне глотки и человек перестает дышать.

При тяжелых формах СОАС может отмечаться до 500 остановок дыхания за ночь продолжительностью до минуты и более, что приводит к острому и хроническому недостатку кислорода во время сна. Это увеличивает риск развития артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, ишемии головного мозга и внезапной смерти во сне

Анатолий Айларовоториноларинголог

Отоларинголог обнадежил, что от апноэ тоже можно вылечиться. Для диагностики патологии чаще всего используют кардио-респираторный мониторинг, или полисомнографию. Эти методы позволяют диагностировать продолжительность храпа, частоту его возникновения, частоту пульса, сатурацию (насыщение крови кислородом) и много других параметров. Чаще всего исследования проводит врач-сомнолог. В зависимости от их результатов, можно выяснить причину храпа и понять, какая методика лечения подойдет, заключил Айларов.

Ранее оториноларинголог Антон Объетанов предупредил об опасности сдерживания чихания. Он объяснил, что из-за задержки дыхания во время чиха может развиться отит.

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    Вера Владзиевская
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