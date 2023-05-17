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19:59, 17 мая 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности сдерживания чихания

Врач Объетанов предупредил, что сдерживание чихания может спровоцировать развитие отита

Фото: VidMore / Shutterstock / Fotodom

Сдерживание чихания может спровоцировать развитие отита. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил оториноларинголог «Гута Клиник» Антон Объетанов.

При чихании нос очищается от пыли и патологического содержимого, поэтому сдерживать его опасно для здоровья, пояснил врач. Когда люди чихают, происходит ускоренный выдох, язык прижимается к мягкому небу, воздух из легких, проходя через носоглотку, выходит наружу через полость носа.

Средние носовые раковины выполняют функцию своеобразного воздухозаборника, продолжил Объетанов. При форсированном выдохе или чихе ток воздуха частично направляется в околоносовые пазухи и способствует их очищению.

Если зажимать нос при чихании, возможно попадание патологического содержимого в среднее ухо через устье слуховой трубы, находящейся в носоглотке. Это может быть причиной среднего отита или воспаления слуховой трубы

Антон Объетановоториноларинголог
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Патологическое содержимое из полости носа под давлением может устремиться в слезовыводящие пути, способствуя их заражению. «По этикету, чихать нужно прикрывая рот и нос, но не противодействуя прохождению воздуха», — резюмировал врач.

Ранее сурдолог-оториноларинголог Елена Байбакова назвала частые причины снижения слуха у молодых людей. Врач предупредила, что безвозвратно ухудшить слух может громкая музыка.

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Вера Владзиевская
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